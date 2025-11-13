Johnny Depp fue declarado visitante ilustre de La Plata y recibió la llave de la ciudad

Este miércoles, Johnny Depp fue nombrado visitante ilustre de La Plata y recibió la llave de la ciudad de manos del intendente Julio Alak. La ceremonia tuvo lugar antes de una clase abierta en el Teatro Municipal Coliseo Podestá.

Depp, que dirige la película "Modigliani, tres días en Montparnasse", llegó al Palacio Legislativo acompañado por el protagonista de su film, Riccardo Scamarcio, alrededor de las 17 horas.

El intendente expresó su emoción: “Estamos todos muy felices y conmovidos”. Tras el homenaje en el Salón Dorado, Depp se dirigió al balcón que da a la plaza, donde lo aguardaba una multitud. “Lo siento, I don’t speak Spanish”, dijo tímidamente. Luego, agradeció al público en inglés: “Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”.

Para finalizar, Depp comentó: “Gracias a todos, su cariño me llena de humildad y es un momento que atesoraré por siempre”.