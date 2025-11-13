Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó Capece en “El Marginal”

La Asociación Argentina de Actores anunció la muerte de Jorge Lorenzo, reconocido por su papel de Capece en la exitosa serie "El Marginal". Lorenzo, de 66 años, falleció el 12 de noviembre de 2025, según un comunicado publicado en las redes sociales del sindicato.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro”, señala la publicación, que expresa el apoyo a sus seres queridos en este difícil momento.

Nacido como Jorge Daniel Lorenzo el 23 de diciembre de 1958, el actor fue miembro activo del sindicato durante años, destacándose por su participación en movilizaciones en defensa de la cultura y los derechos laborales.

En los últimos años, Lorenzo regresó al centro de atención con proyectos como "El Marginal", "En el barro" y "ATAV 2". Su carrera abarcó numerosas producciones, incluyendo "Somos familia", "Casi Ángeles", "La Ley del Amor", "Alma Pirata", "Amor mío" y "Jesús, el heredero", entre muchas otras.

En cine, fue parte del elenco de películas como "La herida", "Miénteme" y "La larga noche de Francisco Sanctis", además de diversos cortometrajes.

Lorenzo también tuvo una amplia trayectoria teatral, con participaciones en obras como "La tempestad", "Doña Flor y sus dos maridos" y "Bodas de sangre". También mostró su versatilidad en el teatro infantil, creando y dirigiendo obras como "¿Qué pasa Nuria?" y "Pescadores de caramelos". Su legado en el arte escénico será recordado por su dedicación y talento.