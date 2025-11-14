Viotti quiere la tributaria antes de que asuman los libertarios. ¿Aumentos de impuesto "a trochi mochi"?

El Concejo Municipal tratará la ordenanza Tributaria 2026 antes del 10 de diciembre

El Concejo Municipal se prepara para debatir el proyecto de ordenanza Tributaria 2026 antes del 10 de diciembre, cuando se llevará a cabo un recambio legislativo que transformará la composición actual en un sistema de tercios, tras la llegada del partido La Libertad Avanza (LLA).

Tradicionalmente, el Concejo incluye la discusión de la Tributaria en sus sesiones de diciembre. Sin embargo, los bloques de concejales del Partido Justicialista (PJ) y LLA han solicitado posponer el tratamiento hasta que se integren los nuevos concejales elegidos en la votación del 29 de junio.

El bloque PJ ha manifestado su oposición a cualquier aumento de tasas. “No apoyaremos incrementos en la Tasa ni en el Derecho de Registro e Inspección (DREI), en consideración a los altos incrementos que ya se han implementado”, indicó la concejal María Paz Caruso. Esta postura ha llevado al Ejecutivo a programar el debate para el 27 de noviembre o el 4 de diciembre.

Hasta el recambio del 10 de diciembre, el intendente Leonardo Viotti cuenta con seis concejales en su bloque, pero perderá a Ceferino Mondino, Augusto Rolando y Alejandra Sagardoy, quedando solo con cuatro a medida que el PJ mantendrá la misma cantidad.

Los concejales del PJ también recordaron sus intentos previos por detener los aumentos, señalando que se han enfrentado sistemáticamente a la mayoría oficialista en el Concejo. “Nuestros vecinos no pueden seguir soportando más incrementos”, añadió Juan Senn.

Por su parte, la concejal Valeria Soltermam comentó que las quejas de los vecinos son claras: han percibido una caída en la calidad de los servicios, mientras que los salarios no han seguido el ritmo de los incrementos. El bloque no oficialista propone avanzar hacia un sistema tributario más justo y eficiente.

Desde LLA, la crítica es aún más férrea. El concejal electo Fabricio Dellasanta criticó tanto a oficialistas como a opositores tras una reunión informativa sobre la Tributaria. A pesar de haberse reunido previamente con el intendente, Dellasanta se mostró decidido a no participar en un diálogo colaborativo en este contexto.

El Foro de Presidentes del Centro Comercial e Industrial de la ciudad ha reiterado su solicitud al Municipio para revisar el DREI. Desde el Ejecutivo se reconoce la necesidad de revisar el tema, aunque también se espera la evolución de la reforma fiscal impulsada por el Gobierno nacional como un primer paso.

Impacto del ajuste presupuestario

La influencia de LLA en el Concejo se evidencia antes de que asuman oficialmente. La realización de una reunión de comisiones en el Día del Trabajador Municipal, mientras el edificio municipal estaba cerrado, generó críticas. Durante ese día, el intendente Viotti llevó a cabo una reunión de gabinete, mientras que su secretario, Mársico, convocó a los concejales para contrarrestar las críticas.

Mársico también introdujo cambios en la elaboración del Presupuesto del Concejo, eliminando partidas no ejecutadas y cancelando gastos menores, como la compra de galletitas, en respuesta a las advertencias de Dellasanta, quien anticipa proponer recortes a las dietas legislativas en su asunción.