La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron como una familia ensamblada

La China Suárez y Mauro Icardi fueron captados disfrutando de un paseo familiar, evidenciando su relación como una familia ensamblada. Aunque ambos prefieren mantener un perfil bajo en las redes sociales, un video de 40 segundos publicado por LAM (América) muestra a la pareja caminando y realizando compras en un shopping junto a sus hijas.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron con diversos comentarios. Algunos se sorprendieron por la imagen del amigo de Icardi cargando las bolsas, mientras otros cuestionaron la decisión de la pareja de ser vistos en un lugar público. También se manifestaron apoyos, como deseos de felicidad para la familia.

Las reacciones reflejan un interés generalizado por la vida privada de la pareja y su nuevo rol familiar.