Aseguran que Juanita Tinelli se separó de su novio en medio del escándalo familiar

14/11/2025 Julia VOSCO
En un contexto marcado por tensiones familiares y amenazas de muerte, Juanita Tinelli y Bautista Cuiña habrían puesto fin a su relación. Esta información fue revelada por el periodista Pepe Ochoa durante el programa "LAM" de América, quien destacó que la ruptura fue abrupta.
Ochoa comentó que la ruptura ocurrió después de solo dos meses de estar juntos, mencionando que al principio la pareja parecía muy unida. Sin embargo, se reveló que Cuiña decidió terminar la relación tras descubrir aspectos de la personalidad de Tinelli que no le agradaron.
Por su parte, la panelista Yanina Latorre indicó que Tinelli mostró un comportamiento considerado "tóxico" durante su relación, al tiempo que elogió a Cuiña, describiéndolo como un "amor" y recordando que ambos compartieron la misma escuela.