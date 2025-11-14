La respuesta de Pergolini cuando le preguntaron si iba a entrevistar a la China Suárez

La actriz China Suárez regresó a Argentina junto a Mauro Icardi para promocionar su nueva serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda". Durante su visita, anunciaron su participación en dos programas de streaming, pero la colaboración fue finalmente cancelada, generando especulaciones y controversias.

Recientemente, se comentó que Mario Pergolini entrevistaría a Suárez en su programa "Otro Día Perdido" (eltrece). Sin embargo, durante una conversación, el presentador bromeó: “Mi mujer no me deja, no... Me dijo que de todo, todo, hasta la China llegamos”.

Entre risas, Leila Roth sugirió que, si Pergolini no podía asistir, él podría ceder su lugar a la actriz. Además, tanto Pergolini como Rada contemplaron la posibilidad de invitar a Suárez e Icardi al programa, con la sorpresa de que los acompañarían Wanda Nara, Benjamín Vicuña, Nicolás Cabré y Pampita junto a sus hijos.