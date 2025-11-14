Dieron a conocer de qué murió Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo, conocido por su papel de "Capece" en las series de Netflix "El Marginal" y "En el barro", falleció tras una grave enfermedad. La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia en sus redes sociales.

Este jueves 13 de noviembre, su representante, Natalia Bocca, compartió detalles sobre el estado de salud del actor. "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco, pero luego se complicó con un cuadro respiratorio", indicó Bocca a la revista Pronto. Además, destacó su estrecha amistad con Lorenzo: "Jorge era un gran amigo. Trabajamos juntos en varios proyectos durante años".

La noticia ha conmovido a sus compañeros de elenco, quienes lo despidieron con un profundo dolor en las redes sociales. Nico Furtado, por ejemplo, publicó una imagen de "Capece" acompañada de la frase: "Q.E.P.D Jorge querido".