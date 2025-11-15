Johnny Depp salió a bailar con amigos en Buenos Aires y un detalle llamó la atención

Johnny Depp visitó Argentina para promocionar su nueva película "Modigliani: Tres días en Montparnasse" y ofreció una masterclass en La Plata. Tras sus compromisos laborales, el actor celebró en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires con amigos cercanos, como Corcho Rodríguez y Gaby Álvarez.

Las redes sociales se encendieron cuando Rodríguez compartió fotos del evento. En una de las imágenes, Depp aparece con los botones de su pantalón desabotonados, lo que provocó una oleada de comentarios entre los usuarios. Algunos destacaron su descuido con frases como "Me encanta Johnny, toda la onda y más... pero tiene la farmacia abierta".

En otro hecho notable, Wanda Nara se encontró con Depp en los estudios de Telefe, donde él la saludó con dos besos. Sin embargo, fuentes cercanas al actor revelaron que él confundió a la conductora con una empleada de limpieza, ya que había visto a varias al ingresar a las instalaciones. Aunque Nara aseguró que Depp tuvo un trato cálido, la situación provocó la indignación de Mauro Icardi, quien decidió dejar de seguir al actor en redes sociales tras ver la foto.