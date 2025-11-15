Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez

La actriz China Suárez y su pareja, Mauro Icardi, fueron los invitados estelares en el programa 'Otro día perdido', conducido por Mario Pergolini, donde ofrecieron su primera entrevista conjunta tras meses de controversia mediática. La aparición se llevó a cabo en El Trece y tensionó la audiencia ante la expectativa generada en las redes sociales.

El programa inició con un rating de 6 puntos a las 22:48, aunque rápidamente ascendió a medida que avanzaba la entrevista. A las 23:15, con la entrada de Suárez, El Trece superó a su competidor, Telefe, en el horario pico. A las 23:31, 'Otro día perdido' alcanzó 7.7 puntos, mientras que Telefe caía a 3.4, con la transmisión de un compacto del partido de la selección argentina.

En el transcurso de la entrevista, que logró casi duplicar los números habituales del ciclo, Suárez habló de su nueva película 'Hija del fuego', su vida personal y el impacto del odio en las redes sociales. La actriz reflexionó sobre la polarización de figuras femeninas en el ámbito del entretenimiento argentino, señalando: “En Argentina pasa mucho esto del disfrute de enemistar a dos mujeres”.

La conversación también tocó su relación con Icardi, donde surgió el tema del matrimonio. Suárez aclaró que Icardi debe completar su divorcio antes de considerar planes formales, lo que el futbolista corroboró desde el estudio.

Finalmente, la actriz defendió la importancia de la lealtad en su círculo íntimo y reafirmó su postura fuerte ante la adversidad: “Yo si algo que no soy es tibia. Ni lo seré, nunca. Y no me gustan los tibios tampoco”.

Esta intervención marcó un cambio significativo en la dinámica del prime time, donde 'Otro día perdido' dominó, superando a Telefe y consolidándose como un referente en la franja.