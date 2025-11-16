Viotti y Pullaro apuestan por la educación y sin duda es una muy buena noticia

Presentación del programa "1000 Aulas" en Rafaela

Este jueves por la tarde, la Sociedad Italiana de Rafaela fue sede de la presentación oficial del programa provincial “1000 Aulas”, que contempla la construcción de 11 nuevas aulas en nueve escuelas de la ciudad. El evento reunió al ministro de Educación de Santa Fe, José Goity; al intendente Leonardo Viotti; y a la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, así como a directivos y representantes de instituciones educativas.

El intendente Viotti destacó el avance del programa y la colaboración entre el Gobierno provincial y el municipal. “Finalmente serán 11 aulas en 9 escuelas, además de muchas obras complementarias que mejorarán la infraestructura existente”, comentó. Añadió que estas intervenciones ayudarán a incrementar la capacidad de las instituciones y su funcionalidad.

Goity precisó que las intervenciones han sido consensuadas con los directivos de cada escuela y que las obras se financiarán a través de una licitación pública de más de 850 millones de pesos. "Estas mejoras no solo aumentan el número de aulas, sino que también transforman la organización de los espacios, incorporando baños y otras instalaciones necesarias", afirmó.

El ministro también explicó que la selección de las escuelas se realizó en función de la demanda y las necesidades más urgentes, en colaboración con el Municipio. “La falta de inversión en infraestructura educativa es un problema acumulado en los últimos años”, subrayó.

Las escuelas beneficiadas son:

Jardín de Infantes N° 219 “Doctor Eduardo D'Agostino” (2 aulas)

EPCD N° 1361 “Ángela Peralta Pino” (2 aulas)

EPCD N° 1316 “Don Tomás” / EESO N° 613 “Alicia Cattáneo” (1 aula)

EPCD N° 1343 “Amancay” (1 aula)

EPCD N° 1359 “Juan Bautista Languier” (1 aula)

EPCD N° 1287 “Juan Domingo Perón” (1 aula)

EESO N° 615 “Luis Alberto Spinetta” (1 aula)

EETP N° 495 “Malvinas Argentinas” (2 aulas)

El proceso licitatorio se iniciará entre febrero y marzo del próximo año, con el objetivo de iniciar las obras en 2024.