El insólito palito de Mauro Icardi a Wanda Nara en el programa de Pergolini

Este viernes, Mauro Icardi fue entrevistado en el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini. Durante la charla, la China Suárez lo invitó a hablar sobre su relación, lo que llevó al conductor a comentar sobre las especulaciones en torno a la separación de Icardi y Wanda Nara.

Pergolini afirmó: “Es raro que hayan terminado juntos. Todo daba más a que no. Era difícil, se dijo mucho”. Icardi, en respuesta, manifestó: “Ese es el problema. Se dijo mucho pero del otro lado. La verdad no se supo tanto”.

En las redes sociales, se interpretó que Icardi se refería a Nara, quien había compartido detalles de su crisis matrimonial con Yanina Latorre tras enterarse del encuentro entre Icardi y Suárez en París en 2021. En una entrevista previa con Susana Giménez, el futbolista había admitido haber cometido “el error de su vida”.