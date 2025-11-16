El insólito palito de Mauro Icardi a Wanda Nara en el programa de Pergolini

El insólito palito de Mauro Icardi a Wanda Nara en el programa de PergoliniESPECTÁCULO Julia VOSCO
Este viernes, Mauro Icardi fue entrevistado en el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini. Durante la charla, la China Suárez lo invitó a hablar sobre su relación, lo que llevó al conductor a comentar sobre las especulaciones en torno a la separación de Icardi y Wanda Nara.
Pergolini afirmó: “Es raro que hayan terminado juntos. Todo daba más a que no. Era difícil, se dijo mucho”. Icardi, en respuesta, manifestó: “Ese es el problema. Se dijo mucho pero del otro lado. La verdad no se supo tanto”.
En las redes sociales, se interpretó que Icardi se refería a Nara, quien había compartido detalles de su crisis matrimonial con Yanina Latorre tras enterarse del encuentro entre Icardi y Suárez en París en 2021. En una entrevista previa con Susana Giménez, el futbolista había admitido haber cometido “el error de su vida”.