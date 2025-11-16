Guillermina Valdés apuntó contra las hijas de Marcelo Tinelli

La situación en la familia de Marcelo Tinelli se complica con el tiempo. Guillermina Valdés, ex pareja de Tinelli, ha compartido sus perspectivas sobre la relación actual con el conductor y su rol como madre.

En una entrevista con "Los Profesionales", Valdés describió el diálogo con Tinelli como cordial. Aseguró que ambos mantienen un "muy buen diálogo" enfocado en el bienestar de Lorenzo, su hijo en común, y que se esfuerzan por mantenerlo alejado de la exposición mediática y las redes sociales.

La actriz también reveló que pasan tiempo jugando al videojuego FIFA, añadiendo con humor que se ha vuelto casi profesional en el juego.

Sin embargo, a la pregunta sobre su relación con las hijas de Tinelli, la situación se tornó más tensa. Valdés mostró vacilación al abordar el tema, sugiriendo que es mejor dejar las cosas como están. Esta respuesta no satisfizo al cronista, lo que la llevó a expandir su comentario, señalando que siempre se ha llevado bien con todos pero que su separación trajo consigo situaciones que no logra entender.

Sus declaraciones podrían estar relacionadas con el hecho de que las hijas de Tinelli han dejado de seguirla en redes sociales y han hecho comentarios críticos hacia ella. De este modo, Valdés ha añadido una nueva dimensión al conflicto familiar, evidenciando cierta distancia con las jóvenes de su ex pareja.