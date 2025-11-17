La policía le tiró gas pimienta a los jugadores de Deportivo Morón

Los jugadores de Deportivo Morón fueron reprimidos por la policía tras una riña que estalló en el campo después del partido contra Deportivo Madryn. En este encuentro de vuelta, Morón fue eliminado por ventaja deportiva, a pesar de haber ganado el partido de ida 1-0.

El único gol fue anotado a través de un tiro libre ejecutado desde la izquierda, donde el disparo fue cabeceado en el área. Sin embargo, la acción no fue considerada falta, ya que el defensor local realizó un despeje limpio.

Durante la segunda mitad, Morón se quedó con un jugador menos tras la expulsión de un futbolista de manera justa. A pesar de esto, un mediocampista de Deportivo Madryn cometió una falta fuerte que no fue sancionada con tarjeta.

Deportivo Madryn, que ahora avanza a la siguiente fase, se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, equipo que anteriormente eliminó a Estudiantes de Buenos Aires también por ventaja deportiva. La fecha y el lugar del próximo partido aún no han sido definidos. El ganador de este encuentro obtendrá el segundo cupo para ascender a la primera división en 2026.