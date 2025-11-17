Maxi López reveló el nombre de su hijo en camino

Maxi López atraviesa un momento positivo en su vida, tanto por su popularidad en televisión como por la inminente llegada de su segundo hijo con Daniela Christiansson. Durante una entrevista con Susana Roccasalvo en el programa "Implacables" (El Nueve), López anunció que el bebé se llamará Lando, un nombre inspirado en el piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

El exfutbolista destacó que esta elección sigue una tradición familiar, ya que su hija mayor, Elle, nació en Londres y también lleva un nombre relacionado con Inglaterra. Aunque se muestra emocionado por la paternidad, López es consciente de los desafíos que vienen con el nuevo bebé: "De nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio me llenan y me gustan", afirmó.

Además, al ser consultado sobre la posibilidad de mudarse a Buenos Aires, López expresó que no es el momento adecuado, destacando que el viaje implica un largo desplazamiento de 15 a 16 horas.

Posible reconciliación con Mauro Icardi

López, quien actualmente brilla en "MasterChef Celebrity" (Telefe), también ha adoptado un enfoque pacífico respecto a su relación con Mauro Icardi. En el programa "Intrusos" (América), el exjugador comentó sobre el reencuentro de Icardi con sus hijas, sugiriendo que Wanda Nara debería manejar la situación con madurez: "Ojalá que no tarde 12 años en solucionarse".

Asimismo, abordó el vínculo entre sus tres hijos varones y Icardi, indicando que está dispuesto a facilitar un contacto si ellos lo desean: "Primero hay que pensar en los chicos y después en los grandes", concluyó.