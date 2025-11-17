Johnny Depp fue a la Bombonera, abrazó a Riquelme y vivió el partido como un hincha más

La Bombonera continúa siendo un imán para las estrellas. Después de la viral presencia de Dua Lipa en el Superclásico de la semana pasada, este domingo fue el turno de Johnny Depp, quien se encuentra en Argentina desde hace cinco días.

El actor, conocido por su papel en "Piratas del Caribe", ocupó un palco junto a su amigo El Corcho Rodríguez y la conductora Verónica Lozano. Depp lució su estilo habitual, que incluía una boina, una chaqueta de cuero marrón y gafas de sol de marco grueso en color negro.

Durante el encuentro, Depp tuvo un breve intercambio con la cuenta oficial del club, donde expresó: "¡Dale Boca!". Además, se tomó un momento para conocer a Juan Román Riquelme, presidente y figura emblemática del club. La imagen del abrazo entre ambos no tardó en hacerse viral, y desde la cuenta oficial de Boca en X presumieron: "Johnny Depp viendo al puntero del campeonato".