Jesica Cirio habría vuelto a apostar al amor

Jesica Cirio parece haber encontrado nuevamente el amor tras su separación de Elías Piccirillo, implicado en una causa por estafa y robo. La modelo estaría en una relación con el empresario Nicolás Trombino desde hace varios meses.

La información fue revelada en el programa Infama (América) por la periodista Laura Ubfal, quien detalló que Trombino, de 35 años, reside en Puerto Madero, tiene un hijo adolescente y se dedica a proveer alimentos al Estado.

Ubfal comentó que la pareja se conoció a través de amigos en común y que actualmente atraviesan un buen momento. “Él es rubio de ojos claros y tiene un perfil bajo, muy trabajador. Cirio está muy enamorada”, recalcó la periodista.

Se informa que Cirio y Trombino viajaron a Punta del Este hace tres semanas, lo que habría fortalecido su relación. Según Karina Iavícoli, han sido vistos juntos en distintos eventos en Buenos Aires, y un testigo aseguró haberlos visto "muy románticos" y "a los besos".

La relación parece ir viento en popa, hasta el punto de que Cirio confía en Trombino para recibir consejos sobre cómo manejar su imagen ante los medios. Ubfal destacó la creciente confianza de la modelo en su nueva pareja.