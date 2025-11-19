Un jugador de Boca confirmó su noviazgo con Lucía Celasco

Cómo acceder al "Turismo de Raíces"
Agencia de Noticias del InteriorTURISMO
Este martes, Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, confirmó su relación con Lucía Celasco, nieta de la reconocida Susana Giménez. Aunque se había especulado sobre su noviazgo durante meses, ninguno de los involucrados se había pronunciado al respecto hasta ahora.
Figal compartió una foto con Celasco en sus historias de Instagram, poniendo fin a las conjeturas acerca de su vínculo.
La situación se tornó aún más interesante cuando la influencer Belén Negri, quien tuvo un breve romance con Figal, reveló recientemente en un streaming que había vendido uno de sus shorts de fútbol en una "venta de garaje", lo cual generó más atención mediática antes de la confirmación oficial del jugador, quien anteriormente militó en Independiente.