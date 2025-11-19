Quién es Nicolás Figal, el nuevo novio de la nieta de Susana Giménez

Lucía Celasco, nieta de la famosa conductora Susana Giménez, ha hecho oficial su relación con el futbolista Nicolás Figal a través de sus redes sociales. La influencer compartió una fotografía con el jugador de Boca Juniors, poco después de que Pepe Ochoa, panelista del programa LAM, confirmara que ambos han estado en pareja durante varios meses.

Nicolás Figal, de 31 años, es un destacado defensor del club xeneize y ha tenido una trayectoria en otros equipos, como Independiente, Olimpo e Inter Miami. Desde su regreso a Argentina en 2022, Figal ha sido una figura clave en el plantel de Boca. En su vida personal, Figal es padre de una hija, fruto de su matrimonio con Florencia Fernández, una influencer gastronómica. Su relación con Fernández se vio afectada por una crisis que, según Julieta Argenta de LAM, culminó en un divorcio a principios de este año, coincidiendo con su vínculo anterior con Belén Negri, ex pareja de Coscu y Tiago PZK.

La pareja mostró su felicidad en una reciente publicación de Instagram donde compartieron un desayuno al aire libre. Figal aprovechó la ocasión para mostrar cómo se está recuperando de un golpe en la cara que sufrió en un partido.