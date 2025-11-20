Viotti presentó el RIGI de Rafaela

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, presentó ante el Concejo Municipal el Proyecto de Ordenanza del Régimen Rafaelino de Incentivo para Grandes Inversiones, diseñado para fomentar nuevas inversiones productivas en la ciudad. La propuesta se desarrolló en colaboración con el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).



El anuncio tuvo lugar el miércoles, en el despacho de Intendencia, y contó con la participación de funcionarios municipales, concejales y representantes del CCIRR. Viotti mencionó que esta iniciativa surgió de un compromiso asumido en una reunión en julio con el CCIRR, donde se acordó crear un régimen específico para atraer grandes inversiones.



El intendente destacó la importancia de fortalecer el perfil productivo de Rafaela, señalando que la ciudad compite con otras localidades por inversiones que generan empleo. Para ello, se están llevando a cabo obras de infraestructura en colaboración con el Gobierno Provincial, como el Camino Nº 6 y la transformación energética en la zona.



La secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Imoberdorf, indicó que el proyecto es el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre diversas áreas y sectores empresariales. Su objetivo es consolidar a Rafaela como un destino competitivo para inversiones, ofreciendo reglas claras y procedimientos administrativos simplificados.



Imoberdorf anunció la creación de una ventanilla única de inversiones, que facilitará trámites para las empresas, destacando que el primer proyecto tratado fue el del Parque Industrial Fasoli. Subrayó que la intención es que el Estado se convierta en un facilitador en lugar de un obstáculo, para fomentar el crecimiento económico y generar más empleos en la ciudad.