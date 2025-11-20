Nació el hijo de Fernando Gago y Verónica Laffitte

Nació el hijo de Fernando Gago y Verónica LaffitteESPECTÁCULO Julia VOSCO
Fernando Gago y Verónica Laffitte han recibido a su primer hijo juntos, Joaquín, quien nació pesando 3.410 gramos. La llegada del bebé se confirmó a través del periodista Juan Etchegoyen, quien comunicó la noticia en sus redes sociales, felicitando a la pareja por este nuevo capítulo en su vida familiar.
El romance entre Gago y Laffitte ha sido objeto de controversia desde sus inicios. En octubre de 2024, el entrenador regresó a Argentina para dirigir a Boca Juniors, acompañado por Laffitte. Su relación comenzó en medio de un escándalo, luego de que se revelara una supuesta infidelidad de Gago a su exesposa, Gisela Dulko, con Laffitte, quien es madre de un compañero de colegio de los hijos de Gago.
En septiembre de 2021, la noticia se hizo pública cuando la panelista Cinthia Fernández discutió el vínculo entre ambos en el programa LAM. Según relatos, las sospechas de Dulko surgieron cuando Gago no permitió que ella y sus hijos se mudaran a Mar del Plata y, tras confrontarlo, él admitió su amor por Laffitte.
A pesar de las dificultades iniciales, Gago y Laffitte han logrado construir una familia. Actualmente residen en Nordelta, donde comparten su hogar con cuatro perros y los hijos de Laffitte, a los que ahora se suma Joaquín.