Migue Granados contó cómo hizo para bajar 20 kilos

Migue Granados se pronunció sobre la difícil situación que atraviesa Robbie Williams, quien está perdiendo la vista debido a un tratamiento para la pérdida de peso. En sus declaraciones, Granados criticó el uso del fármaco Ozempic, que ha ganado popularidad como método para adelgazar.

“Dejen de joder con el ozempic, eso es un peligro”, escribió en su perfil de X, refiriéndose al tratamiento de Williams. Granados aprovechó la ocasión para compartir su propio proceso de pérdida de peso, asegurando que ha logrado bajar 20 kg mediante una dieta equilibrada y ejercicio regular.

El conductor de "Soñé que volaba" explicó que sigue una dieta cetogénica bajo supervisión médica. “Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos y frutillas”, detalló sobre su alimentación. Además, mencionó que realiza caminatas de una hora diariamente como parte de su rutina.