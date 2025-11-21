Ángela Torres compartió el importante logro que alcanzó en Nueva York

La cantante argentina Ángela Torres está viviendo un momento significativo en su carrera. Este jueves, compartió en sus redes sociales una emocionante noticia: su imagen y la portada de su nuevo disco fueron proyectadas en una de las pantallas principales de Times Square, Nueva York, como parte del programa EQUAL de Spotify, que destaca a artistas femeninas de todo el mundo.

"Qué locura. Gracias", expresó Ángela en su publicación, acompañada de fotos frente al imponente cartel, mientras la ciudad la envolvía en sus bajas temperaturas. La imagen promocional de su primer álbum de estudio, titulado No me olvides, que aborda temas de amor, dolor, deseo y transformación, fue el centro de atención.

Su post se volvió viral rápidamente, generando reacciones entusiastas entre seguidores y colegas. Personalidades como Momi Giardina, Yami Safdie y Emilia Mernes celebraron el logro, destacando su talento y belleza. Nico Occhiato también dejó un comentario, señalando el arduo trabajo de Ángela para alcanzar este momento.

En adición a las imágenes en Times Square, Ángela compartió momentos de su estadía en Nueva York, incluyendo vistas panorámicas y su atuendo invernal.

Por si fuera poco, hace solo dos días anunció que será telonera de Shakira en el Estadio Vélez Sarsfield durante la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". El anuncio, realizado en vivo en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV, desató una ola de emoción en el set. Ángela expresó su nerviosismo y felicidad al confirmar que su música sonará en un escenario tan importante.

Para fortalecer su emoción, la cantante publicó una imagen promocional de la gira, destacándose como "artista invitada". Este reconocimiento implica que las fechas del 8, 9 y 11 de diciembre se convertirán en momentos clave en su carrera.

Además, en un emocionante gesto, compartió un video de ella a los 14 años cantando "Inevitable" en el programa de Maru Botana, evidenciando su admiración por Shakira desde joven.