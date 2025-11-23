Nuevo gabinete de Javier Milei: confirmados los sucesores de Bullrich y Petri

Este sábado, el gobierno de Javier Milei anunció la designación de los nuevos ministros de Seguridad y Defensa, quienes suceden a Patricia Bullrich y Luis Petri, ahora congressistas. Alejandra Monteoliva, actual Secretaria de Seguridad, asumirá como Ministra de Seguridad Nacional. Según el comunicado, Monteoliva ha sido clave en la "Doctrina Bullrich", que prioriza la lucha contra el narcoterrorismo y el mantenimiento del orden público.

El Teniente General Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército, también fue nombrado Ministro de Defensa, siendo el primer militar en ocupar este cargo desde el regreso a la democracia. El gobierno indicó que esta elección busca romper con la demonización histórica de las Fuerzas Armadas.

Las designaciones representan una continuidad en la política de seguridad del gobierno desde el 10 de diciembre de 2023, bajo la gestión de Bullrich y Petri. El comunicado subraya la necesidad de contar con Fuerzas de Seguridad y Armadas despolitizadas y lideradas por expertos.

Asimismo, se realizaron otros cambios en el gabinete, destacando la designación de Pablo Quirno como Canciller y la elevación de Manuel Adorni a Jefe de Gabinetes tras la salida de Guillermo Francos.