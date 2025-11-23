F1 en Las Vegas: Descalificación de Norris y Piastri Sacude ponen el campeonato de pilotos al rojo vivo

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren, han sido descalificados tras el Gran Premio de Las Vegas debido a una infracción técnica, alterando la lucha por el título en la Fórmula 1. La decisión, tomada después de una minuciosa inspección post-carrera, reconfiguró la tabla del campeonato y renovó las posibilidades de Max Verstappen.

Los comisarios de la FIA detectaron que el desgaste de los patines de resina en los monoplazas McLaren MCL39 estaba por debajo del mínimo reglamentario de nueve milímetros, según el artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico. Las mediciones realizadas con un micrómetro mostraron valores de 8,88 mm y 8,93 mm en los coches de Norris y Piastri, respectivamente, cifras que se confirmaron en presencia de los representantes del equipo y los comisarios. Un informe de la FIA indicó que “las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las originales”.

McLaren argumentó en su defensa, señalando circunstancias atenuantes como baches imprevisibles y la reducción de las sesiones de entrenamiento por mal tiempo. A pesar de esto, la FIA se mantuvo firme en su decisión, afirmando que “la infracción fue involuntaria” y que la sanción no podía ser otra que la descalificación.

La exclusión de ambos pilotos significó la pérdida de 18 y 12 puntos en el campeonato, que afectaron drásticamente la clasificación. Norris se mantiene como líder con 390 puntos, mientras que Verstappen y Piastri empatan en segunda posición con 366, aunque Piastri conserva el puesto por contar con una victoria más.

La descalificación modificó también el podio de Las Vegas. George Russell escaló al segundo lugar, logrando su mejor resultado de la temporada, mientras que Andrea Kimi Antonelli logró su tercer podio en la F1. Charles Leclerc terminó cuarto, Carlos Sainz quedó quinto, y otros pilotos como Isack Hadjar y Lewis Hamilton también mejoraron sus posiciones.

La carrera de Norris, que había partido desde la pole, se complicó tras perder posiciones en la primera curva y experimentar problemas de ritmo en las últimas vueltas. Piastri, tras un toque en la primera vuelta, realizó una remontada hasta el cuarto lugar en la clasificación final, aunque expresó que había potencial para más.

Este incidente no es aislado, ya que Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg también fueron descalificados esta temporada por infracciones similares. Con esta actualización, Mercedes se distancia de Red Bull y Ferrari en el campeonato de constructores, mientras que McLaren ya ha asegurado el título.

El cierre de la temporada se avecina con dos carreras restantes, y el campeonato se ha vuelto más abierto que nunca tras la descalificación de Norris y Piastri.