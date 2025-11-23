Barracas Central se clasificó a la Copa Sudamericana 2026

Barracas Central ha asegurado su participación en la Copa Sudamericana 2026 gracias a la victoria de Lanús en el torneo. Al ganar la Copa Sudamericana 2025, Lanús liberó un cupo en la Tabla Anual, permitiendo que Barracas, al finalizar décimo, accediera a esta competición internacional.

Este logro se produce en medio de una semana convulsa en el fútbol argentino, marcada por un arbitrario controvertido de Andrés Gariano en el partido entre Barracas y Huracán. A pesar de la polémica, el equipo dirigido por Rubén Insua logró el punto necesario para alcanzar la décima posición en la tabla.

Mientras tanto, la situación en el fútbol argentino se complica aún más. Equipos como Boca, Argentinos, Racing, River y San Lorenzo, entre otros, finalizaron en el top 10 de la Tabla Anual, avanzando a la siguiente fase del Torneo Clausura. Si alguno de ellos se convierte en campeón de los playoffs, Independiente también tendría la oportunidad de participar en la Copa Sudamericana.