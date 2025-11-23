Franco Colapinto expresó su frustración por el resultado en el GP de Las Vegas

Franco Colapinto finalizó en el puesto 17° en el Gran Premio de Las Vegas, donde su Alpine sufrió daños en el difusor tras un contacto con Alexander Albon (Williams) en la salida, lo que afectó su rendimiento a lo largo de la carrera.

"Fue una carrera frustrante, fui muy lento y tenía poco agarre. No sé si los daños fueron la causa, pero el auto fue un desastre. No podía acelerar ni tomar las curvas correctamente", declaró Colapinto a los medios tras la competencia.

El piloto argentino expresó su descontento: “No sé cuántos puntos se sumaron, pero no era para sentir el auto tan mal. Fue una carrera decepcionante. No hay nada positivo”.

A pesar de los contratiempos, Colapinto destacó el valor de completar la carrera: “Es bueno seguir corriendo a pesar de tener daños, pero es frustrante no haber sido competitivo”.

Señaló la falta de agarre y el mal balance del auto: “Iba patinando por todos lados. No encontramos equilibrio en ningún momento. La parte trasera estaba muy inestable. Tendremos que trabajar para mejorar en la próxima carrera”.

Finalmente, criticó la estrategia del equipo: “Fue un sprint muy largo con neumáticos medios. Los duros parecían funcionar mejor, pero paramos demasiado pronto”.