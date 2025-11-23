Atlético de Rafaela visita a Douglas Haig

Este domingo, Atlético de Rafaela disputará un partido crucial en su camino hacia el ascenso a la Primera Nacional. El equipo visitará a Douglas Haig en Pergamino en la ida de las semifinales de la Reválida del Federal A, con la motivación de su reciente victoria sobre Guillermo Brown, donde avanzó con un global de 3-1.

Douglas Haig, por su parte, llega con un gran impulso tras haber goleado a Olimpo 5-0 en su estadio y luego vencerlo 1-0 como visitante, logrando un abultado 6-0 en el global para alcanzar las semifinales.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Miguel Morales a partir de las 20:05, bajo la conducción del árbitro Fernando Rekers. Atlético de Rafaela contará con ventaja deportiva en caso de empate al finalizar la serie, lo que refuerza sus esperanzas.

Sin embargo, una preocupación se cierne sobre Douglas Haig: su goleador Gonzalo Baglivo, autor de importantes goles en esta etapa, es duda por una molestia muscular.

Ambos equipos se preparan para un partido de alta tensión, con Atlético en busca de un buen resultado que les permita encaminarse hacia la final del torneo.

Posibles formaciones:

Douglas Haig:

Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza, Gonzalo Baglivo o Lautaro Ojeda; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas.

Atlético de Rafaela:

Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Facundo Affranchino, Facundo Soloa, Juan Capurro y Tadeo Marchiori; Lucas Albertengo y Ciro Leineker. DT: Iván Juárez.