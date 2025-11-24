Los Pumas no pudieron con Inglaterra

En un emocionante encuentro disputado en el icónico estadio de Twickenham, Los Pumas no lograron superar a Inglaterra y cayeron por 27 a 23. A pesar de un destacado segundo tiempo, el equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, no pudo revertir un primer tiempo en el que se encontró 17 puntos abajo.

Inglaterra comenzó el partido con fuerza, estableciendo una ventaja de 10-0 a los 10 minutos, gracias a un drop de George Ford y un try de Max Ojomoh, convertido por Ford. A los 25 minutos, Immanuel Feyi-Waboso amplió la ventaja con otro try.

Tras un primer tiempo difícil, Los Pumas reaccionaron a los 34 minutos con un penal de Tomás Albornoz, sumando sus primeros 3 puntos. Ya en el segundo tiempo, un try de Justo Piccardo, convertido por Albornoz, acercó a Argentina al 17-10.

A medida que el partido avanzaba, otro penal de Albornoz situó a Los Pumas a solo cuatro puntos de distancia. Sin embargo, Inglaterra recuperó el control con un try de Henry Slade y un penal de Ford, alejándose 27-16.

En un final dramático, Rodrigo Isgró logró un try que, junto a la conversión de Carreras, acercó nuevamente a Argentina en el marcador. A pesar de las oportunidades, Los Pumas no pudieron completar la remontada y el partido finalizó con un 27-23.

El capitán Julián Montoya destacó la mejora del equipo en el segundo tiempo, señalando que aún hay mucho por crecer. Gracias a sus victorias anteriores ante Gales y Escocia, Los Pumas mantienen el sexto puesto en el ranking mundial, asegurando su posición como cabeza de serie para el Mundial de 2027 en Australia.