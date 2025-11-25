Pullaro: "Mientras Milei no arregla el desastre de la Ruta 34, nosotros inauguramos en Rafaela el hospital con mayor tecnología y equipamiento de la República Argentina"

En el marco de la Fiesta de la Confraternidad Departamental en Ceres, el Gobernador Maximiliano Pullaro realizó un balance de la situación provincial, centrado en dos ejes: un firme reclamo por la infraestructura vial nacional y el anuncio de una importante obra de salud pública.

Uno de los puntos más enfáticos de su alocución fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino. Pullaro señaló como inaceptable la situación de la Ruta Nacional 34, utilizándola como ejemplo de un problema más extendido.

“Viniendo para aquí por la Ruta 34 decía que no podíamos seguir tolerando su estado. Es similar a la 33, la 11, la 178”

Pullaro hizo hincapié en el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, resaltando que la Ruta Nacional 34 es un ejemplo "inaceptable" de una problemática más amplia que afecta a otras vías como la 33, la 11 y la 178. El gobernador subrayó que la responsabilidad de mejorar estas rutas recae en el Estado nacional y exigió que se cumplan los compromisos de inversión para garantizar la logística y la seguridad vial en la región.

En contraste con estos reclamos, Pullaro anunció la inauguración del Hospital Regional Jaime Ferré en Rafaela, prevista para este viernes. Describió esta obra como "el hospital con mayor tecnología y equipamiento de la República Argentina", destacando la significativa inversión realizada. Esto marcaría un hito en la historia de la salud pública en Santa Fe, catalogada como la mayor inversión en el sector en los últimos años.

“Será el hospital con mayor tecnología y equipamiento de la República Argentina. Y es producto de un esfuerzo enorme de todos los santafesinos”