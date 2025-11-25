El llanto desconsolado de Guillermo Francella tras la victoria agónica de Racing

Guillermo Francella asistió al Cilindro de Avellaneda para apoyar a Racing en su partido contra River. Su presencia fue destacada por las cámaras, pero un momento particular se hizo viral: el actor se mostró visiblemente emocionado y llorando tras el gol decisivo de Gastón Martirena, que clasificó a la Academia a los cuartos de final. Antes del partido, Francella fue visto conversando con su colega Joaquín Furriel.

