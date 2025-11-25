La escapada romántica de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña a las Cataratas del Iguazú

Durante el último fin de semana largo de noviembre, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña eligieron las Cataratas del Iguazú como destino para una escapada romántica, documentando su experiencia en redes sociales con fotos y videos.

La pareja compartió su paso por este icónico destino de Misiones, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A través de imágenes, mostraron momentos de intimidad y alegría en un entorno natural impresionante, reforzando la tendencia de celebridades que eligen esta región para desconectarse y disfrutar de la naturaleza.

En su cuenta de Instagram, publicaron un carrusel de imágenes que capturaban caminatas por las pasarelas del Parque Nacional Iguazú, abrazos junto a los saltos de agua y momentos de relajación en la pileta infinita de su hotel. Las publicaciones destacaron cenas románticas y momentos cotidianos, como compartir una pizza. Flor expresó su entusiasmo por Nico en uno de sus mensajes, reflejando la emotividad de su viaje.

Su itinerario incluyó visitas a la Garganta del Diablo y diversas actividades al aire libre que destacaron la belleza del paisaje. Además, compartieron instantes de su estancia, con énfasis en la gastronomía local y la vista desde su habitación. Los diferentes looks que lucieron durante sus paseos también formaron parte de su relato visual.

La elección de las Cataratas del Iguazú por la pareja contribuye a la creciente visibilidad de Misiones como un destino preferido para escapadas románticas. La belleza natural y la posibilidad de desconexión se suman a los factores que hacen atractivo este lugar, consolidando su popularidad entre los viajeros nacionales e internacionales.

Asimismo, una coreografía espontánea compartida por la pareja en redes sociales generó una ola de reacciones. Capturada en su hogar, la grabación mostraba a Flor bailando con soltura al ritmo de “La isla bonita” de Madonna, mientras Nico intentaba copiar sus movimientos, agregando humor a la escena.

Los comentarios de sus seguidores destacaron la química entre ambos y el lado "imperfecto" de su relación, lo que despertó una sensación de autenticidad. Las reacciones en la plataforma reflejan cómo su conexión natural resuena con la audiencia, convirtiendo su vulnerabilidad y felicidad en una expresión de autenticidad que atrae a muchos.