Donald Trump aseguró que un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está “muy cerca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Washington estaba “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Ucrania y Rusia para poner fin a su guerra de casi cuatro años.



“Lo lograremos”, declaró Trump en un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca. “Así que creo que estamos muy cerca de un acuerdo”.



“Estamos trabajando. En el último mes, Rusia y Ucrania perdieron 25.000 soldados, creo que estamos muy cerca de un acuerdo, ya veremos. Creí que iba a ser más fácil, pero estamos logrando avances”, afirmó Trump.



Funcionarios del gobierno de Estados Unidos transmitieron el martes un mensaje de optimismo respecto al impulso para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque reconocieron que persisten puntos conflictivos en el plan promovido por Washington para detener el conflicto, que se ha prolongado por cerca de cuatro años. Según la administración estadounidense, estos obstáculos requieren nuevas rondas de negociaciones entre las partes implicadas.



La Casa Blanca señaló que los desacuerdos en el diálogo entre Ucrania y Rusia no son “insuperables”. “Estados Unidos ha logrado un progreso tremendo hacia un acuerdo de paz”, indicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje divulgado en X. Añadió que algunos “detalles delicados, pero no insuperables, deben resolverse y requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos”.

El plan de Washington, inicialmente formulado en 28 puntos, contemplaría que Ucrania ceda prácticamente las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Rusia y reduzca la dimensión de su ejército, propuestas que Kiev ha considerado inaceptables. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa que no confirmaba ni desmentía la existencia de los encuentros, según informes recopilados por medios occidentales.

