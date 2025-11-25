Renunció Alicia Tate a la secretaría de Mujeres, Género y Diversidad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció el 25 de noviembre la renuncia de Alicia Tate como secretaria de Mujeres, Género y Diversidad. La decisión se debe a "motivos personales", según explicó el mandatario.

Pullaro hizo el anuncio durante un acto en el que presentó la implementación de tobilleras duales para prevenir la violencia de género. Agradeció a Tate por su compromiso con el Estado, resaltando su importante labor.

Tate ocupaba su cargo desde hacía casi dos años, y su dimisión coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta jornada, se llevará a cabo una marcha organizada por la Asamblea Ni Una Menos.