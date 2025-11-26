Luis Ventura aseguró que Evangelina Anderson sale con un compañero de “MasterChef Celebrity”

Este martes, Luis Ventura sorprendió a todos al revelar un supuesto romance inesperado en MasterChef Celebrity (Telefe). El amor habría surgido entre dos participantes del reality del que el periodista de espectáculos formó parte.



En A la tarde (América), el panelista indicó que la modelo estaría conociéndose con Ian Lucas, el youtuber que es furor en las redes sociales.

“Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, informó Ventura.

Cora Deberbieri, también panelista del programa que conduce Karina Mazzocco, cuestionó a su compañero y opinó sobre el creador de contenido: “Para mí que los hijos de Evangelina lo admiran a Ian, y de ahí un poco la relación. Yo no veo a Evangelina con este muchacho. Lo veo muy chico”.

“Se los dije la otra vez con relación a Jesica Cirio... es una liga que no puede jugar cualquier muchacho. El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice ‘Hola, ¿querés tomar algo?’ No existe eso, no existe", analizó Daniel Fava sobre el tema.

