Luis Ventura aseguró que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef

Este martes, Luis Ventura sorprendió al público al revelar un presunto romance entre dos participantes de MasterChef Celebrity, el reality show de Telefe en el que el periodista de espectáculos ha participado.

En el programa "A la Tarde" (América), Ventura mencionó que la modelo Evangelina Anderson podría estar conociendo a Ian Lucas, un popular youtuber con una gran cantidad de seguidores. “Van a bailar a Caramelo. Es un chico de Banfield y amigo íntimo del hermano de Xipolitakis”, agregó el panelista.

Cora Deberbieri, también panelista, cuestionó la compatibilidad de la pareja, sugiriendo que los hijos de Evangelina podrían admirar a Ian. “No lo veo con ella, es muy joven”, afirmó.

Por su parte, Daniel Fava expresó sus dudas sobre la relación: “Evangelina está en otra liga. No es solo por él, sino porque ella es una figura destacada. No cualquiera puede acercarse a ella”, concluyó.