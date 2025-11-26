Bajaron al Puma Rodríguez de un avión tras un cruce con la tripulación

José Luis "El Puma" Rodríguez vivió un altercado significativo en un vuelo de Quito a Miami, que fue grabado y compartido por varios pasajeros. El reconocido cantante venezolano fue escoltado fuera del avión tras un desacuerdo con la tripulación sobre cómo había acomodado su maletín en el compartimiento superior.

Según el programa Al Rojo Vivo de Telemundo, la situación se intensificó cuando Rodríguez comenzó a filmar el intercambio con su celular, en el que expresó su frustración por el trato recibido. "No me siento bien y me dejan estar acá... Es la primera vez en mi vida", comentó el artista, visiblemente inquieto.

El conflicto llegó a su cúspide cuando el capitán intervino con un tono firme, ordenando al cantante que abandonara la aeronave. "¡Desembarque de mi avión ahorita!", fue su declaración ante la sorpresa de los demás pasajeros.

A pesar de intentar explicar su posición, el piloto mantuvo su decisión, mencionando que el cantante no podía grabar ni había tenido una conducta adecuada con la tripulación. Finalmente, Rodríguez recogió su equipaje y salió del avión, cerrando un episodio inesperado que rápidamente ganó atención en redes sociales.