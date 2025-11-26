“No es momento de aumentos”. El PDP Rafaela le da la espalda a Viotti

Alejandro Zeballos y Pablo Miassi, en representación del PDP Rafaela, comunicaron públicamente la decisión evaluada por la Junta Distrital, destacando que se trata de la postura más fiel al acompañamiento de la ciudadanía y al compromiso histórico del Partido Demócrata Progresista ⚖️.

En ese marco, los concejales del PDP, Lisandro Mársico y Carla Boidi, que integran la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, buscarán los consensos necesarios para lograr mantener congelado el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) desde enero hasta junio del año 2026.

El Partido Demócrata Progresista (PDP) de Rafaela fijó posición frente al debate por la Ordenanza Tributaria y rechazó la posibilidad de nuevos incrementos en la Tasa Municipal y el resto de los tributos que se miden por la UCM. La propuesta apunta a que el congelamiento de la UCM permita sostener la prestación de los servicios municipales sin trasladar mayores cargas al contribuyente.

Carla Boidi subrayó que congelar la tasa es una decisión transitoria, pero que responde a un genuino pedido de la comunidad.

Por su parte, Mársico remarcó que la medida impactaría en varios tributos: “Son muchos los que dependen de la Unidad de Cuenta. Al mantenerla, no solo la tasa municipal quedaría congelada, sino también otros gravámenes. Es una propuesta razonable que deja al contribuyente en una situación más equitativa, considerando los aumentos otorgados en períodos pasados”.

Finalmente, Alejandro Zeballos y Pablo Miassi remarcaron: “Se trata de ajustarse el cinturón en búsqueda de un equilibrio posible, cuidando el dinero de los contribuyentes y respondiendo al pedido genuino de la comunidad”