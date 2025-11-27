Concejales del PJ piden la expulsión de la Delegada Regional de Educación Delia Colussi

El bloque Justicialista de concejales de Rafaela, compuesto por Martín Racca, María Paz Carus, Valeria Soltermam y Juan Senn, presentó un proyecto de resolución en el que piden al ministro de Educación provincial, José Goity, que considere desafectar a Delia Colussi de su cargo como Delegada Regional de Educación N°3.

El 11 de julio, el bloque realizó gestiones en Santa Fe para abordar problemáticas educativas en Rafaela. Solicitó una audiencia con el ministro y expresó su preocupación por la falta de respuestas de Colussi, pero no recibió ninguna contestación.

Los concejales denunciaron que las múltiples solicitudes de reuniones y gestiones por temas como el funcionamiento del CEF N°53, convenios con clubes para educación física, y la situación de deserción escolar han sido ignoradas. Alertaron que esta falta de diálogo afecta la institucionalidad de la ciudad, conocida por su colaboración entre autoridades y comunidad.

Entre las preocupaciones destacadas por los ediles se encuentra el registro de más de 200 alumnos que terminaron séptimo grado pero no están inscriptos para el primer año del secundario. Según datos recientes, se registraron 1.148 inscripciones para el ciclo 2025, mientras que 1.372 estudiantes completaron la educación primaria, dejando 224 jóvenes sin registro formal.

Los concejales advierten sobre un "evidente desconocimiento de las trayectorias educativas" y cuestionan la capacidad de Colussi para desempeñar su rol. Además, expresaron preocupaciones por la seguridad en las escuelas y la falta de información sobre medidas preventivas o mejoras edilicias.

El proyecto concluye solicitando al ministro Goity que evalúe la continuación de Colussi en su cargo.