Lourdes Fernández se sometió a una cirugía

Lourdes Fernández, conocida como la cantante de Bandana, se sometió a una cirugía programada y se encuentra en buen estado durante su recuperación, según informaron sus familiares.

Este mediodía, la artista compartió en sus historias de Instagram que fue acompañada por familiares y amigas en este proceso. Un día antes, publicó un video donde explicaba su situación: “Estoy terminando con el prequirúrgico. Estaba bastante dolorida y llegué al límite. Me someteré a una histerectomía”, detalló, agregando que se le retirarían el útero y los ovarios debido a la presencia de miomas, quistes benignos.

Por la tarde, la familia de Lourdes tranquilizó a sus seguidores a través de sus redes sociales: “Lourdes está en buen estado de salud durante su postoperatorio y se llevó a cabo la cirugía planificada. Agradecemos el amor y los mensajes de apoyo”.