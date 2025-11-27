Internaron a Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

Internaron a Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías MartinESPECTÁCULO Julia VOSCO
En las últimas horas, Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, causó preocupación en las redes sociales al compartir una foto desde la cama de un hospital.
El joven, parte del elenco de la obra "Sex", explicó que fue ingresado de urgencia debido a un fuerte dolor en la espalda y dificultades para respirar. “Tuve un dolor en la espalda. Me quedé sin aire un rato y me asusté”, indicó en su historia, donde aparece junto a su padrastro, Pablo Echarri.
Aunque confesó sentir vergüenza por la situación, Luca aseguró que se encuentra bien y describió la imagen como "épica". También agradeció a amigos, familiares y seguidores por su apoyo: “Gracias a todos por preocuparse”.
