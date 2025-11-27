De vacaciones en Buenos Aires, Úrsula Corberó lució su pancita de embarazada

La actriz española Úrsula Corberó ha llegado a Buenos Aires para acompañar a su pareja, El Chino Darín, quien se encuentra trabajando en una nueva película en Argentina. En esta ocasión, Corberó compartió con sus más de 20 millones de seguidores en redes sociales un momento emotivo: mostró los primeros zapatitos de su bebé.

Durante su estadía en la capital argentina, la protagonista de "La Casa de Papel" luce su pancita de embarazada, ya que se encuentra en el sexto mes de gestación. En una de sus publicaciones, Corberó sostiene un delicado par de escarpines celestes, que podría sugerir el sexo del bebé, aunque aún no ha habido confirmación oficial por parte de la pareja.

El look de la actriz fue relajado y acorde al clima, con una camiseta blanca ceñida y una minifalda negra con volados. Completó su atuendo con un moderno bolso negro y anteojos de sol, luciendo fresca y cómoda.

Lejos del glamour habitual, Úrsula se mostró genuina y feliz en su visita a la ciudad. En una de sus publicaciones escribió “Pregnancy en Baires”, reflejando su ánimo positivo en esta nueva etapa de su vida. La visita generó una ola de mensajes de cariño en las redes, con seguidores tanto españoles como argentinos expresando su alegría por su presencia en el país.