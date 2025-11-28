Valentina Cervantes contó qué fue lo que más la intimidó de Wanda Nara en “MasterChef Celebrity”

Este miércoles, Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) y se despidió de sus compañeros con mucha emoción. Como sucede con cada participante que deja el ciclo, la pareja de Enzo Fernández pasó por Chef al diván, programa que conduce Vero Lozano, y allí contó cómo era su relación con Wanda Nara detrás de cámaras.



“Se especuló mucho con que si había buena onda o mala onda”, dijo la conductora. Valu analizó: “Sí, yo creo que, después, viendo los tapes, como que hay roces, pero es porque tenemos personalidades totalmente opuestas, y capaz eso es lo que genera... La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Ella capaz me decía algo y yo soy más tranquila y relajada en todo”.

Luego, la influencer reconoció que es lo que más la intimidaba de Nara: “Pasaba por la cocina y te metía cada pregunta que te querías matar en ese momento, porque además viene cuando faltan cinco (minutos para entregar el plato) y te pregunta algo. No es de mala onda, pero querés terminar el plato”.

No obstante, Cervantes destacó la ayuda que le dio Wanda con una receta: “Cuando hicimos la hamburguesa me ayudó ella porque era la hamburguesa de ella, y me ayudó para ver bien cómo era la mayonesa que a ella le gustaba, que yo no sabía. En eso me ayudó”.

Por qué renunció Valu Cervantes a MasterChef Celebrity

Este miércoles fue una noche de pura emoción en la gala de eliminación de Masterchef Celebrity (Telefe), ya que se despidió una de las participantes más queridas: Valentina Cervantes, quien no pudo evitar quebrarse cuando anunció que renunciaba el certamen.

Dado que la concursante había anticipado que necesitaba regresar a Londres para reencontrarse con sus hijos y con Enzo Fernández, futbolista del Chelsea y de la Selección argentina, la decisión no fue sorpresiva. Según sus palabras, la distancia se estaba volviendo insostenible.

Apenas terminó la devolución del que sería su último plato, Valu pidió la palabra y explicó su situación: “Hasta acá llegué porque mi familia me necesita, y mis hijos más que nada, que quieren estar con su mamá y papá juntos. Ese es el motivo por el que me voy”.

El estudio quedó en silencio mientras Valu intentaba contener el llanto. En ese momento, Wanda Nara se acercó para acompañarla y le pidió que se tomara un momento para tranquilizarse. Además, le dejó un mensaje directo: las puertas del programa seguirán abiertas para ella.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.