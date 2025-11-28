Lorenzetti presentó su último libro

El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentó su nuevo libro titulado “El liderazgo del caos: cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado”, publicado por Siglo Veintiuno Editores. En él, Lorenzetti analiza los retos del liderazgo en un contexto marcado por divisiones políticas, sociales y tecnológicas, y aboga por una narrativa humanista que permita la creación de un horizonte común.

Durante la presentación, Lorenzetti afirmó: “Estamos viviendo el fin de un ciclo de gobernabilidad que emergió en el siglo XX.” Según el juez, esta cultura se basaba en supuestos que ya no reflejan la realidad actual, lo que ha llevado a una desconexión entre la dirigencia y la ciudadanía. “El discurso se ha vuelto vacío, alejando a la población de las instituciones”, advirtió, al tiempo que señalaba la urgencia de una respuesta ante una ciudadanía desinteresada.

El magistrado destacó que el sistema social está cambiando, señalando que “las vidas hoy son más solitarias y las estructuras políticas ya no representan de manera efectiva a las clases sociales.” Esto ha provocado una crisis de gobernabilidad, donde la comunicación entre los dirigentes y la población es deficiente. “Estamos en un momento crítico. Si las personas pierden interés en la democracia, enfrentamos un grave riesgo”, subrayó.

Lorenzetti planteó la necesidad de reformas institucionales que revitalicen la democracia. “Debemos despolitizar la gestión”, propuso, argumentando que los procesos deben adaptarse a cada caso en lugar de aplicar un mismo criterio general. También destacó la importancia de repolitizar la democracia con argumentos que fomenten valores, en lugar de descalificaciones y divisiones.

El juez instó a trabajar con nuevas ideas centradas en el humanismo, explicando que el enfoque debe ser más humano en todas las áreas sociales y políticas. “Necesitamos sentirse entusiasmados y creer que hay un futuro mejor”, concluyó, apelando a la capacidad de reacción de la dirigencia en Argentina.

La presentación tuvo lugar en Menora, donde el Gran Rabino Isaac Sacca enfatizó la importancia de la justicia para la sociedad, indicando que contar con un poder judicial fuerte es esencial para el desarrollo comunitario. Sacca también sugirió que el libro de Lorenzetti podría servir de guía para abordar el caos actual de manera constructiva.