Charlotte Caniggia reveló el secreto mejor guardado de Mariana Nannis y dejó en shock a sus seguidores

Charlotte Caniggia recompuso el vínculo con su hermano Alex y su cuñada, Melody Luz. Sin embargo, hace tiempo que no se la ve cerca de Mariana Nannis, a quien en los últimos días expuso ventilando su secreto mejor guardado.



Al aire del programa de streaming en el que trabaja, la mediática contó una anécdota que dejó en shock a todos. “Mi mamá era muy fanática de los Wachiturros, y en un cumpleaños nuestro fuimos a un boliche y dijo: ‘¿Por qué no los llamamos para que vengan a cantarnos?’. Fue como ver a 10 L-Gante juntos”, lanzó.

Sus declaraciones sorprendieron a quienes estaban conectados a la transmisión, ya que la modelo siempre fue sinónimo de lujo y élite, mientras que el grupo musical se posicionó como uno de los mamás populares dentro del ambiente de la cumbia y cachengue.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.