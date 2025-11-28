El gesto de Pampita al ver que Martín Cirio se burló de la China Suárez

Pampita reaccionó a un video en el que el streamer Martín Cirio criticaba la actuación de la China Suárez en su nueva serie, "Hija del fuego: la venganza de la bastarda". La modelo dio ‘me gusta’ al clip, lo que generó revuelo entre los usuarios de redes sociales.

Durante su transmisión, Cirio se refirió a una escena de la serie en la que la protagonista aparenta un choque automovilístico. "Es extraño, porque si chocás así, ¿la cabeza no debería ir en otra dirección? Es como si violaras las leyes de Newton", comentó, riendo.

El streamer continuó cuestionando la lentitud de la escena y sugirió que la actriz debía soltar el volante. "La cara parece que está durmiendo una siesta", añadió en tono irónico. Para cerrar, Cirio comparó la actuación de Suárez con la de Nicky Nicole cantando con Andrea Bocelli, subrayando su descontento de manera sarcástica: "What an actress. Estoy conmocionado". La controversia no tardó en ser compartida y comentada ampliamente en las redes.