La China Suárez destrozó a Juli Poggio

La actriz Eugenia "China" Suárez arremetió contra Julieta Poggio tras un comentario de la exparticipante de Gran Hermano sobre su carrera. Durante una emisión del programa Rumis en La Casa Stream, Lizardo Ponce compartió su interés por la serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, protagonizada por Suárez, y aseguró estar muy entretenido con ella.

La Tía Sebi, compañera de Ponce, añadió que la serie es altamente recomendada. En ese momento, Poggio, presente en el estudio, mostró confusión y preguntó: “¿Qué China?”, a lo que le respondieron que se referían a Suárez. Su expresión de sorpresa fue evidente cuando exclamó: “¿La China Suárez actúa?”.

Ponce le aclaró que Suárez ha sido actriz durante muchos años. En reacción, La China tomó las redes sociales para hacer una crítica directa a Poggio: “Jajaja, qué raro que no sepas que actúo, Juli. Te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando tu mamá te llevaba para que un productor te viera”. Además, agradeció a Ponce por sus elogios hacia la serie.