Luciana Salazar habló de su romance con Luis Miguel

En una reciente conversación con +CARAS, Luciana Salazar rompió su silencio sobre uno de los episodios más comentados de su vida amorosa: su relación con el cantante Luis Miguel. Al ser preguntada directamente por Héctor Maugeri, Salazar confirmó: “Sí, estuve con él”. A pesar de la posible repercusión, la modelo subrayó su deseo de mantener la privacidad en torno a su vida personal.

A lo largo de los años, Salazar había sido objeto de especulaciones sobre su romance con el artista, pero nunca había validado esos rumores públicamente. En la entrevista, explicó que su vínculo se desarrolló en un ambiente de discreción mutua, un acuerdo tácito entre dos figuras acostumbradas a la atención mediática. Sin embargo, evitó dar detalles precisos sobre su relación, prefiriendo hablar de recuerdos íntimos en lugar de una cronología de eventos.

La modelo también destacó su cuidado al compartir aspectos de su vida personal, afirmando que no expone relaciones pasajeras. Para ella, cada declaración implica un compromiso emocional. Esta nueva apertura ha sorprendido incluso a quienes la conocen íntimamente.

Salazar señaló que su vida amorosa se caracteriza por un equilibrio entre la intensidad emocional y la prudencia. Esta vez, su respuesta no busca alimentar el morbo ni sumar detalles, sino ofrecer una verdad que había permanecido en silencio. Con sinceridad, explicó que su decisión de hablar surge de la necesidad de clarificar interpretaciones erróneas y no de buscar atención.