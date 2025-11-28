Chechu Bonelli habló del romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras

La modelo y conductora Chechu Bonelli se sinceró en una entrevista con Puro Show sobre el impacto emocional de su separación con Darío Cvitanich, describiendo el año 2025 como “un terremoto” en su vida. A pesar de los desafíos, consideró que las dificultades ya forman parte de su proceso de aprendizaje.

Al reflexionar sobre el fin de su relación, manifestó que “la separación me vino a enseñar un montón de cosas” y destacó la importancia de tomarse el tiempo necesario para afrontar la situación. “Sentí que fue el momento en el cual estuve preparada para hablar”, explicó, preferiendo la introspección antes que una respuesta inmediata en los medios.

La noticia de que Cvitanich comenzó una nueva relación con Ivanna Figueiras ha generado especulaciones sobre su vida personal. Sin embargo, Bonelli se mostró firme: “No hay nada más lindo que el amor. Y cuando eso suceda, se van a enterar”. Aclara que en este momento se siente “súper sola”, reafirmando su independencia.

Sobre su ex pareja y su nueva etapa, Bonelli comentó que no siente rencor. “No me importa, cada uno es libre de hacer su vida”, afirmó, mientras trabaja en la aceptación de su situación actual.

En una reciente conversación con Nati Jota, la conductora confesó que, a pesar de su proceso terapéutico, considera la separación como una “mancha” en su vida, especialmente porque proviene de una familia en la que la separación fue causada por la muerte. También compartió que fue ella quien fue dejada, lo que describió como “durísimo”, aunque manifestó haber intentado mantener la relación lo mejor posible.

La exposición de su vida personal ha sido un proceso de aprendizaje para Bonelli, que sigue adelante con confianza y determinación.