La incómoda reacción de Ian Lucas cuando le consultaron sobre el romance con Evangelina Anderson

Ian Lucas desmintió los rumores sobre un posible romance con Evangelina Anderson, luego de que un video de ambos besándose en un boliche se volviera viral.

En una entrevista con Kennys Palacios durante el rodaje de MasterChef Celebrity (Telefe), Lucas mostró incomodidad al ser consultado sobre su supuesta relación. "Dicen que Ian estaría conociendo a una compañera", mencionó Palacios. Lucas, entre risas nerviosas, respondió: "¿Yo? No me enteré, te dije que no te iba a mentir nunca".

Palacios insistió en la pregunta, sugiriendo que la relación era más cercana desde su encuentro en las cocinas. Lucas aclaró: "Estoy soltero y no estoy saliendo con nadie. Cuando esté en una relación, te lo voy a contar".