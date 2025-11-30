La China Suárez mostró el regaló de Mauro Icardi por su aniversario

La China Suárez mostró el regaló de Mauro Icardi por su aniversarioESPECTÁCULO Julia VOSCO
La actriz Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi celebraron su primer aniversario de novios en Turquía. A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes de la celebración, donde posan sonrientes junto a un árbol navideño.
En una de las fotografías, la China Suárez sostiene un ramo de rosas rojas y muestra un anillo de brillantes, regalo de Icardi. El deportista acompañó el presente con una tarjeta que decía: “Feliz aniversario, mi amor”. Por su parte, la actriz agradeció a Icardi en su publicación: “Feliz primer año, mi amor”, la cual recibió miles de "likes".
Este gesto de amor refuerza la conexión entre ambos, destacando la importancia de su relación personal y romántica.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Maduro con los días contados
Agencia de Noticias del InteriorINTERNACIONALES
Te puede interesar
Lo más visto
Industria en retroceso y debate encendido: el caso Whirlpool reabre la discusión sobre el modelo económico
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Aerolíneas Argentinas consolida su recuperación y lanza un plan histórico de inversión con fondos propios
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Primer cruce en el Senado: Bullrich y Villarruel exponen tensiones en La Libertad Avanza
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Figueroa apuesta al diálogo y al potencial energético neuquino para impulsar el desarrollo federal
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Efecto dominó en el PRO: fugas hacia La Libertad Avanza y movimientos clave en Santa Fe agitan el mapa opositor
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA