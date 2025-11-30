La China Suárez mostró el regaló de Mauro Icardi por su aniversario

La actriz Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi celebraron su primer aniversario de novios en Turquía. A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes de la celebración, donde posan sonrientes junto a un árbol navideño.

En una de las fotografías, la China Suárez sostiene un ramo de rosas rojas y muestra un anillo de brillantes, regalo de Icardi. El deportista acompañó el presente con una tarjeta que decía: “Feliz aniversario, mi amor”. Por su parte, la actriz agradeció a Icardi en su publicación: “Feliz primer año, mi amor”, la cual recibió miles de "likes".

Este gesto de amor refuerza la conexión entre ambos, destacando la importancia de su relación personal y romántica.